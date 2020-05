Fortnite: novità dall'Agenzia e schermata di caricamento in regalo

Epic Games presenta una nuova attività di Fortnite legata all'Agenzia, la quale ha bisogno dei giocatori per decidere come muoversi nel prossimo futuro. Prima della fine della Stagione 2 (4 giugno) la missione sarà quella di scegliere l'identità dei prossimi agenti del Pass della Battaglia.

Tra i personaggi disponibili troviamo Maya, Brutus, Skye e Mida, inoltre Epic ha annunciato che tutti i giocatori riceveranno come ricompensa per aver giocato alla Stagione 2 la schermata di caricamento commemorativa che trovate qui sotto. Questa potrà essere riscattata da tutti semplicemente effettuando il login su Fortnite entro la fine della stagione in corso.

Maya

L'identità di un bravo agente è avvolta nel mistero, infatti Maya è un'esperta di travestimenti.

Skye

Sempre alla ricerca di una nuova avventura, Skye sarebbe elettrizzata all'idea di unirsi agli Spettri o alle Ombre.

Mida

Tutti sanno quanto Mida sia una spia esperta e ricco oltre ogni immaginazione, motivo per cui forse non è lui ad avere bisogno degli Spettri o delle Ombre, ma viceversa.

Brutus

Da fuori sembra proprio un duro, ma Brutus è dilaniato da un conflitto interiore perché non sa se unirsi agli Spettri o alle Ombre.

Nitroglicerina

C'è chi potrebbe pensare che rivolgersi a NitrogliceRina non sia una buona idea, vista la sua pericolosa passione per gli esplosivi.

Miaoscolo

Miaoscolo sarà stato cacciato dallo Yacht, ma ha ancora tante vite a sua disposizione.