Fortnite: novità per l'evento Cattus, il Vulcano è stato modificato

Sembra ci sia qualcosa di grosso che bolle in pentola in Fortnite, per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale. Durante la giornata di oggi debutteranno infatti gli eventi dei 14 Giorni d'Estate, ma non è l'unica novità in arrivo, a quanto pare.

Epic Games ha infatti modificato il Vulcano, senza peraltro alcun aggiornamento da scaricare (dunque si tratta probabilmente di qualche file criptato sfuggito ai data miner), e ora l'Impianto a Pressione sembra sempre di più una sorta di arena, come potete vedere nelle immagini tratte dal tweet in calce alla news. Farà parte di un nuovo evento?

Come se non bastasse, sono proprio i soliti data miner a svelare una potenziale altra novità, postando le foto di alcuni nuovi poster che sembrano relativi all'evento Cattus, nome in codice con cui è noto per il momento l'evento dedicato al mostro di Fortnite che ha distrutto il castello di Picco Polare.

Insomma, con l'arrivo dell'estate sembra proprio che gli sviluppatori di Epic Games non abbiano alcuna intenzione di starsene a riposo, e i giocatori di Fortnite dovranno prepararsi ad una stagione estiva ancora più bollente sul celebre Battle Royale.

Nell'attesa, date un'occhiata al nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite, e alle sfide MAT dei 14 Giorni d'Estate, trapelate poco fa.