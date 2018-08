Fortnite: novità in arrivo per il sistema di controllo e il matchmaking

Epic Games ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Fortnite tramite il quale ha svelato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi, tra cui migliorie al sistema di controllo e al matchmaking su tutte le piattaforme.

Comandi (Gamepad, Mobile, Switch)

"Vogliamo vedervi giocare a Fortnite quando e come preferite: sia sul divano con il controller che mentre siete in giro con Fortnite Mobile. Abbiamo identificato e stiamo risolvendo alcuni bug relativi al sistema di puntamento con i controller (compresi i comandi giroscopici). Stiamo inoltre lavorando sulle zone morte e sulle accelerazioni per permettervi di mirare con maggior precisione."

Matchmaking in base all'input

"Con questo aggiornamento al sistema di matchmaking, scegliete il dispositivo in ingresso preferito e noterete un maggior equilibrio sul terreno di gioco. In un aggiornamento futuro implementeremo il matchmaking in base all'input, che vi abbinerà a giocatori che usano il vostro stesso dispositivo (per es. controller vs controller, mouse e tastiera contro mouse e tastiera, ecc.). Se qualcuno nel vostro gruppo usa mouse e tastiera su console, verrete abbinati a giocatori su PC e ad altri giocatori che utilizzano mouse e tastiera. Le attuali regole di cross-play restano valide. Per esempio, se siete in gruppo con un giocatore su PC, verrete sempre abbinati a giocatori su PC, indipendentemente dal tipo di input."

Comandi personalizzati

"Intendiamo rendere disponibile questa opzione entro l'anno, così potrete modificare a piacimento le funzioni assegnate ai tasti del gamepad. Non ci concentriamo solo sulla personalizzazione, però: stiamo anche continuando a migliorare le prestazioni dei controller su tutte le piattaforme."

Tutte le novità citate verranno rese disponibili prossimamente con i futuri aggiornamenti di Fortnite, una finestra di lancio più precisa non è stata però annunciata