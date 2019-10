Fortnite: novità su matchmaking e bot, in arrivo il ban per gli 'smurf'

Come ormai ben saprete, il nuovo sistema di matchmaking di Fortnite Battaglia Reale è ora disponibile e sono in tantissimi a non aver apprezzato la particolare scelta di Epic Games. Per mettere tutti a tacere, gli sviluppatori hanno quindi deciso di pubblicare un nuovo post sul sito ufficiale per chiarire alcune questioni.

Il team di sviluppo ha precisato che la scelta di inserire nella stessa partita giocatori provenienti da piattaforme diverse e che utilizzano sistemi di controllo di varia natura non può essere un problema, dal momento che il sistema terrà conto con una certa affidabilità della loro bravura. Proprio per questo motivo non dovrebbe essere un problema particolare quello di un giocatore console che affronta un utente che utilizza mouse e tastiera su PC. Pare inoltre il nuovo matchmaking sia ora attivo solo nella modalità Solo e stia per fare il proprio debutto anche in Coppie.

Ovviamente Epic Games ha intenzione di tutelare i propri utenti e, pertanto, ha deciso di prendere delle decisioni drastiche contro chi crea nuovi profili per essere abbinato ad utenti con scarse abilità ed avere la meglio. Chiunque dovesse essere beccato con un profilo smurf verrà quindi bannato.

Per quanto riguarda invece i bot, in arrivo con la Stagione 11 di Fortnite il prossimo 13 ottobre 2019, questi avranno le seguenti caratteristiche:

non ci saranno squadre miste, ovvero i bot non potranno riempire squadre vuote

se un bot sconfigge un giocatore, la modalità spettatore ci permetterà di guardare un giocatore casuale tra quelli rimasti in vita

se restano in vita solo bot, la partita termina immediatamente

i bot non possono utilizzare veicoli o sfruttare costruzioni in altezza

a breve potrebbe arrivare una modalità allenamento in cui il giocatore affronta solo ed esclusivamente bot

Avete già letto l'elenco di Sfide Ultima Fermata di Fortnite?