Fortnite, le novità della patch 13.30: sono sparite le auto dalla mappa!

Questo pomeriggio Epic Games ha pubblicato la patch 13.30 di Fortnite. Purtroppo, come ormai accade da un bel po' di tempo, l'arrivo della patch non è stato accompagnato da un changelog ufficiale, pertanto non è facile tenere traccia di tutti i cambiamenti.

Per fortuna, l'operosa community si è messa all'opera anche questa volta per identificare tutte le novità, stilando delle liste liberamente consultabili su Reddit. L'utente Chazyyourboiii ha pubblicato un'immagine (visibile in basso) con tutte le modifiche apportate alla mappa, come un aggiornamento alle stazioni di servizio di Borgo Bislacco e Parco Pacifico, e i Coralli che costruiscono una piramide in cambio di 300 unità di Pietra.

Si segnalano inoltre l'introduzione di sfide affrontabili in gruppo e del supporto a Modalità a Tempo come Catch! (già disponibile), Payback! e One Shot, la riabilitazione dei Mulinelli ad Acqua, e la modifica del pulsante adibito al piazzamento dei marcher sulla mappa (ora è A su Xbox One e X su PlayStation 4). Per tutti i cambiamenti vi consigliamo di consultare il changelog disponibile a questo indirizzo, ma non possiamo non far notare anche un altro cambiamento: tutte le auto disseminate sulla mappa di gioco, normalmente utilizzate per fare incette dai materiali metallici, sono sparite! Come mai? Epic Games non ha fornito indicazioni ufficiali, ma sembra che la rimozione sia dovuta all'imminente arrivo delle auto come nuovo veicolo utilizzabile dai giocatori.