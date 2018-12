Fortnite: novità per Supporta un Creatore, Epic Launcher e 60 fps su Mobile

Epic Games ha annunciato interessanti novità per Fortnite Battle Royale, tra cui l'estensione del programma Supporta un Creatore, la disponibilità di un nuovo aggiornamento per il client Epic e l'arrivo del supporto 60 fps su Mobile.

Epic Launcher

"Siamo felici di annunciare che il nuovo aggiornamento del nostro launcher è la versione predefinita per tutti i giocatori. Il launcher presenta un’estetica migliorata, con nuovi elementi grafici e funzionalità. Se preferisci continuare a usare il launcher precedente, puoi rinunciare alla nuova versione in qualsiasi momento. È sufficiente accedere al menu delle impostazioni nell’angolo inferiore sinistro del launcher e selezionare Disattiva Beta."

Supporta un Creatore

"A partire da oggi, Supporta un creatore sarà disponibile a tempo indeterminato. Abbiamo lanciato l’evento Supporta un creatore a inizio ottobre, e la vostra risposta è stata incredibile. Milioni di voi hanno sostenuto oltre 10.000 creatori, e non vediamo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro. Dimostra subito il tuo supporto al tuo creatore preferito!"

60fps su Mobile

"Abbiamo appena aggiunto un'opzione per giocare a 60 FPS sui dispositivi iOS compatibili! (iPad Pro verrà aggiunto nella prossima patch) come iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. Abbiamo eseguito test molto precisi per assicurarci che il gioco sia in grado di reggere un frame rate così elevato per molte partite consecutive senza surriscaldare il dispositivo o deteriorare l'esperienza complessiva di ogni partita. È fantastico giocare con un frame rate elevato, siamo d'accordo, ma se è sostenibile solo per alcuni minuti non ha tanto senso... NOTA: Giocando a 60 FPS la batteria si scaricherà più velocemente: per ora le impostazioni predefinite resteranno a 30 FPS e dovrete abilitare manualmente i 60 FPS tramite il menu Impostazioni.

Tuttavia, sappiamo che anche i nostri giocatori di Android non vedono l'ora di ricevere gli stessi miglioramenti... Anche se non possiamo ancora comunicarvi una data precisa, il nostro team è al lavoro sulle ottimizzazioni per Android insieme ai produttori di telefoni e prima o poi riusciremo a supportare i 60 FPS anche su determinati dispositivi Android compatibili di fascia alta."

Novità che arrivano, non a caso, a ridosso dell'inizio di Fortnite Stagione 7, la nuova Season del Battle Royale di Epic dovrebbe partire ufficialmente giovedì 6 dicembre.