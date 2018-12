Fortnite: Novità per la Versione 7.10 in Battaglia Reale,Modalità Creativa,Salva il Mondo!

Epic Games ha pubblicato un secondo Aggiornamento per la Versione 7.10 di Fortnite! Con questa nuova patch sono state introdotte numerose novità, vediamole nel dettaglio.

Innanzitutto, un nuovo interessante oggetto fa il suo ingresso nella Modalità Battaglia Reale. Si tratta dello "Stereo Portatile", di cui potete osservare un'immagine in calce a questa news. Epic Games lo presenta così: "Vai coi bassi grazie al nuovissimo oggetto disponibile in Battaglia reale... lo Stereo portatile! Alza il volume e dirigilo verso le strutture nemiche per abbatterne le difese". Seguono le caratteristiche principali:

Accendilo per danneggiare con una musica assordante le strutture in una vasta area!

Le pareti di recente costruzione nel raggio dello stereo vengono distrutte ad ogni esplosione.

Spara allo Stereo portatile per arrestarne gli effetti.

Restano inoltre attive le Modalità a tempo, secondo la seguente rotazione: "L'evento 14 giorni di Fortnite alternerà MAT nuove e classiche. Le modalità con grandi squadre cambiano ogni due giorni, mentre quelle con piccole squadre ruotano ogni 24 ore. Effettua l’accesso ogni giorno (alle 15:00 CET) per scoprire le modalità a tua disposizione".



Epic Games introduce con questo nuovo Aggiornamento anche delle novità relative alla Modalità Creativa di Fortnite. Al suo interno la Software House ha infatti reso disponibili dei Nuovi Prefabbricati, ovvero:

8 Prefabbricati castello di ghiaccio

5 Gallerie castello di ghiaccio con e senza neve

Accendilo per danneggiare con una musica assordante le strutture in una vasta area!

Le pareti di recente costruzione nel raggio dello stereo vengono distrutte ad ogni esplosione.

Spara allo Stereo portatile per arrestarne gli effetti.

Anche qui fa inoltre la sua comparsa lo

Infine, per quanto riguarda la Modalità Salva il Mondo, tra le novità troviamo:

Il Fucile d'Assalto Nota Dolente e la Spada Albero di Luce . Epic Games presenta le nuovi armi con le seguenti descrizioni: "Semina sofferenza tramite i devastanti colpi di questo fucile d'assalto, disponibile nel Negozio settimanale", per il primo, e "Affetta gli Abietti e stordisci i nemici con la luce di quest'arma da mischia! Sblocca questa ricompensa nelle Sfide settimanali Frostnite", per la seconda. Di entrambi, potete visualizzare un'immagine di anteprima in calce alla news.

e la . Epic Games presenta le nuovi armi con le seguenti descrizioni: "Semina sofferenza tramite i devastanti colpi di questo fucile d'assalto, disponibile nel Negozio settimanale", per il primo, e "Affetta gli Abietti e stordisci i nemici con la luce di quest'arma da mischia! Sblocca questa ricompensa nelle Sfide settimanali Frostnite", per la seconda. Di entrambi, potete visualizzare un'immagine di anteprima in calce alla news. Si aggiunge inoltre un nuovo Eroe " Il soldato Colpo da maestro ", che sarà disponibile come ricompensa incarico nell'evento 14 giorni di Fortnite .

", che sarà disponibile come ricompensa incarico nell'evento . Per quanto riguarda le Missioni, Epic Games comunica la Prima Sfida Settimanale Frostnite: Scivolone, che descrive così: "Il contatto con neve o ghiaccio farà scivolare i giocatori. Usa le costruzioni a tuo vantaggio! Le ricompense incarico della 1° Sfida settimanale Frostnite includono: Stendardo sfida 1, Spada Albero di luce, Biglietti fiocco di neve".

Buon Divertimento!