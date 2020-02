Fortnite: il trailer della Stagione 2 e le novità di Salva il Mondo e Modalità Creativa

Fortnite non funziona, i server sono offline per permettere a Epic Games di pubblicare il nuovo aggiornamento che darà il via alla Stagione 2, nel frattempo è stato diffuso il changelog per le modalità Salva il Mondo e Creativa.

Fortnite Modalità Creativa Stagione 2

Gallerie Yacht e Squalo e isola Squalo

Gallerie Yacht e Squalo, e isola Lo Squalo Entra nello Yacht Club e dai un tocco di classe alla tua isola oppure crea il tuo rifugio segreto personale sull'isola Lo Squalo con le gallerie Yacht e Squalo.

Nuove Isole Centro

Con due nuove isole Centro avrai ancora più opzioni per creare il Centro che vuoi. Aggiunte 3 nuove isole:

Lo Squalo - Un'isola sabbiosa con una base segreta

Centro griglia piana - Un'isola modello con griglia piana per progettare centri in evidenza

Centro Isola Fluttuante - Un'Isola Fluttuante usata per progettare centri in evidenza

Fortnite Salva il Mondo Stagione 2

Serie d'Incarichi non si balla

Il Maggiore Oswald non permetterà che Casa base soffra per mano del nemico: la temuta Tempesta d'amore. L'operazione Cuori spezzati inizia ora alle otto in punto. Sconfiggete il nemico più temibile di Casa base per sbloccare Farrah Cuordipietra.

Farrah Cuordipietra

Lasciate l'amore ai professionisti - Farrah Cuordipietra

Vantaggio standard: Freccia di Cupido

Una volta a segno, le frecce si frammentano infliggendo il 20% di danno a 3 bersagli vicini.

Vantaggio Comandante: Freccia di Cupido +

Wargames

I WarGames del maggiore Oswald sono tornati e pienamente operativi! Rivisita il tuo scudo anti-Tempesta e metti alla prova le tue difese contro una varietà di simulazioni impegnative e distruttive. Completa incarichi giornalieri e settimanali per fare il pieno di biglietti evento, oro, stendardi, materiali evoluzione e Vantaggi premio.

Hawk Impetuoso

"Seguite il vostro cuore... Fino a Hawk"

Vantaggio standard: Stordimento assoluto

Vantaggio Comandante: Stordimento assoluto +

I colpi con Destro e mancino hanno il 37,5% di probabilità di stordire il bersaglio per 2 secondi. Inoltre, i danni di Destro e mancino aumentano del 100% contro i bersagli storditi. Disponibile nel Negozio dell'evento a partire dal 22 febbraio all'1:00 al 4 aprile all'1:00 ora italiana.

Arco Canto d'Amore

Conquistate gli Abietti grazie a Colpo amoroso con questo nuovo arco! Tenere l'arco teso oltre la carica massima spara una freccia che stordisce il nemico per 10 secondi. I danni da arma interrompono l'effetto. Non ha effetto su boss e nemici recentemente colpiti da Colpo amoroso. Disponibile nel Negozio dell'evento a partire dal 22 febbraio all'1:00 al 4 aprile all'1:00 ora italiana.

Lama Lunare ancora per poco

La potenza degli Eroi del capodanno cinese e delle Armi del drago... Condensata in un piccolo lama. Otteneteli prima che questo lama sparisca dal Negozio con l'aggiornamento v12.10. Il nuovo lama e quello lunare costano 500 biglietti lunari. Usateli o metteteli da parte, la scelta è vostra! Nota: 2 sono stati garantiti ai giocatori che hanno avuto problemi con la prima conversione dei Lama invernali e i Biglietti fiocco di neve rimasti sono stati convertiti in Lama lunari aggiuntivi.

Sono inoltre trapelati i nuovi contenuti del Pass Battaglia Fortnite Stagione 2... tra questi anche una skin di Deadpool!