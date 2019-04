Fortnite: novità per Salva il Mondo, Nerf Girosfera e concept per i distributori

Mentre aspettiamo l'arrivo dell'aggiornamento 8.30 di Fortnite (atteso per la tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile) Epic Games ha svelato alcune novità in programma per Fortnite Salva il Mondo, oltre ad aver annunciato un ritardo per il nerf della Girosfera. La community invece presenta un nuovo concept per i distributori...

Novità Fortnite Salva il Mondo

L'aggiornamento di oggi dovrebbe introdurre un nuovo eroe, oltre al fucile a pompa Steampunk e la modalità di gioco Elimina e Raccogli. Nuovi contenuti sono stati confermati anche per gli aggiornamenti 8.40, 8.50 e v8.50, al momento però non ci sono dettagli precisi in merito. Sicuramente vedremo l'Easter Egg Launcher, ovvero l'arma spara uova, nonchè nuovi personaggi decorati per la Pasqua. Novità per Salva il Mondo sono attese per la seconda metà dell'anno ma già nel corso della Stagione 9 dovremmo vedere importanti cambiamenti all'EndGame.

Nerf per la Girosfera

Con un post su Reddit, Epic Games ha confermato che l'aggiornamento 8.30 non includerà le tanto promesse modifiche alla Girosfera, a causa di problemi tecnici imprevisti queste novità sono state rimandate e debutteranno più avanti, probabilmente sempre nel corso del mese di aprile.

Concept per i Distributori

Sempre da Reddit arriva un concept di Fortnite legato ai Distributori: l'idea della community è quella di offrire oggetti di durata limitata nel tempo (tre o cinque minuti) anzichè ad un solo utilizzo. Chissà che Epic non possa prendere realmente spunto da questa idea e introdurla in Fortnite...