Fortnite: novità sulla Stagione 10 attese oggi durante le finali della World Cup

Dopo lo spettacolare scontro Mech vs. Mostro, adesso i giocatori di Fortnite non vedono l'ora di scoprire cos'ha in serbo per loro Epic Games in vista dell'inizio della Stagione 10, fissato per giovedì 1 agosto.

A quanto pare, non dovranno attendere la prossima settimana per ricevere qualche indizio, dal momento che gli sviluppatori americani hanno promesso che quest'oggi, in occasione delle finali della modalità Solo della Fortnite World Cup, forniranno delle succose anticipazioni. È proprio a causa della competizione mondiale se l'inizio della Stagione 10 è stato posticipato di due settimane: giustamente, Epic Games ha preferito evitare grossi stravolgimenti nel gioco nel bel mezzo di una Coppa del Mondo.

Qualche seme nel mondo della Battaglia Reale, in ogni caso, è stato già gettato. Da diversi giorni è apparsa una misteriosa sfera luminosa a Sponde del Saccheggio, che continua a mutare e ingrandirsi. La sua funzione, in ogni caso, è del tutto ignota. Sono in molti a pensare che potrebbe esplodere da un momento all'altro, ma secondo noi potrebbe riservare qualcosa di più complesso.

Intanto, nella sezione esplora del PlayStation Store è apparsa, probabilmente in anticipo sulla tabella di marcia, un'immagine promozionale della prossima stagione di Fortnite. Al di sotto del logo del gioco e del bus della battaglia, come potete vedere voi stessi in basso, campeggia il numero romano X: che Epic Games abbia deciso di abbandonare la numerazione classica? In tal caso, presto potrebbe prendere il via la Stagione X!

Prima di salutarvi, ricordiamo che le finali Solo della Fortnite World Cup si disputeranno a partire dalle ore 19:00 di questa sera. È previsto anche un concerto live di Marshmello! Ieri, invece, Nyhrox e Aqua si sono laureati campioni del mondo nel Duo di Fortnite!