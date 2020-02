Fortnite: ecco tutte le novità ufficiali della Stagione 2

La Stagione 2 di Fortnite è finalmente realtà: si tratta di uno degli aggiornamenti più attesi dai fan, letteralmente. Sono infatti passati oltre cento giorni dall'ultimo corposo update del battle royale, per cui le aspettative erano altissime, e l'annuncio di Deadpool in Fortnite ha sicuramente ripagato le attese dei fan.

Le nuove aggiunte ovviamente non finiscono qui, ed oltre alle novità della modalità Salva il Mondo e Creativa, arrivano tate nuove informazioni su cosa ci attenderà nella Stagione 2 di Fortnite.

Nelle nuove missioni a tempo ad esempio, i giocatori dovranno scegliere la fazione da rappresentare, tra quella degli Spettri e quella delle Ombre, e le missioni da affrontare varieranno dunque a seconda dell'agenzia scelta.

Ci saranno poi nuovi luoghi top secret in cui i giocatori dovranno infiltrarsi, neutralizzando gli scagnozzi da guardia per ottenere nuove armi. Sembra dunque sia stata introdotta una sorta di componente stealth nel gioco, dato che stando alla descrizione sul sito ufficiale, si potrà fare irruzione nei rifugi attraverso dei passaggi segreti, disattivando telecamere di sicurezza, distruggendo le torrette di guardia, ed usando gadget, travestimenti e quant'altro per ostacolare gli agenti rivali.

Sono previste poi 100 ricompense, che sbloccheranno nuove scelte di personalizzazioni e varianti dei costumi con il Pass Battaglia. Sarà inoltre possibile riottenere fino a 1500 V-Bucks.

Per tutte le altre informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di Epic Games. Cosa ve ne pare di queste prime caratteristiche della Stagione 2 di Fortnite?