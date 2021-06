Fortnite, tutte le novità dell'update 17.10: rapimenti alieni, parassiti e nuove Skin

Come promesso da Epic Games, l'aggiornamento 17.10 di Fortnite: Battalgia Reale è ora disponibile, e ha portato con sé una vasta serie di novità a tema alieno!

In particolare, i giocatori dovranno ora fare particolare attenzione alla presenza sull'isola di misteriosi Rapitori Alieni. Tramite uno speciale raggio, questi ultimi attraggono infatti i giocatori sulla propria Astronave Madre. Il viaggio non richiesto è però solamente temporaneo e porta con sé alcuni vantaggi. Raccogliendo una serie di sfere arancioni sul veicolo alieno, sarà infatti possibile aggiudicarsi in premio un'arma particolarmente potente da portare con sé per un periodo di tempo limitato una volta liberati. Recuperando delle sfere con l'emblema di un orologio, il limite temporale sarà inoltre ampliato.

L'aggiornamento 17.10 di Fortnite ha inoltre liberato in-game bizzarri Parassiti Alieni, così descritti: "Se uno di questi mini-Alieni vi si attacca alla testa, farà diminuire il vostro livello di Salute fino a 60. Ma questa situazione non porta solo svantaggi! I Parassiti, infatti, proteggono dai colpi alla testa, fanno correre più velocemente e saltare più in alto. I Parassiti hanno un'avversione per l'acqua, il fuoco e, comprensibilmente, gli attacchi. Spesso queste creature si attaccano alla testa di polli, cinghiali e lupi. Se uno di questi animali parassitati vi infligge danno, vi lascerà addosso una melma che farà gradualmente diminuire la vostra Salute. Se sconfiggerete un animale parassitato, il Parassita salterà subito su di voi: potrebbe diventare una nuova strategia! Il numero dei Parassiti è destinato a salire man mano che essi si adatteranno alla vita sull'isola"



Infine, i giocatori che hanno raggiunto il Livello 100 possono trovare nuove "Ricompense bonus" nel Pass battaglia. Le pagine Argento, Oro e Prismatico sono state infatti aggiunte per Sunny, Guggimon, Zyg, Dottoressa Slone e Rick Sanchez.