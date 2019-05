Fortnite: il Novo Starter Pack sta per arrivare nel negozio?

Grazie all'ondata di nuovi file aggiunti con la patch di questa mattina di Fortnite Battaglia Reale, i dataminer hanno avuto l'occasione perfetta per mettere le mani sui prossimi contenuti di gioco e, tra questi, potrebbe esserci anche il nuovo pacchetto iniziale.

Il nome del bundle sembra essere Novo Starter Pack e al suo interno troviamo il costume Wilde, un dorso decorativo dal nome sconosciuto che consiste in uno zainetto con tanto di coltello da caccia e una piccola somma di V-Buck (molto probabilmente 600, come tutti i vecchi starter pack). Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli sul pacchetto ma è praticamente sicuro che nel corso delle prossime settimane il Pacchetto Laguna possa abbandonare il negozio per fare spazio al Pacchetto Novo.

In attesa di scoprire nel dettaglio tutti i contenuti del pacchetto, vi ricordiamo che tra i vari leak delle ultime ore c'è anche l'immagine della Mitraglietta a Raffica di Fortnite, probabile arma in arrivo con l'aggiornamento della prossima settimana. Avete già dato un'occhiata a tutte le novità dell'ultima patch di Fortnite, che ha introdotto un sistema di punti caldi molto simile a quello di Apex Legends?

Al momento è inoltre attivo l'evento Fortnite X Jordan e sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle ricompense che potete ottenere gratuitamente.