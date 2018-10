Fortnite: il numero di kill interagisce con il Portale Fantasma?

La Community di Fortnite avrebbe recentemente scoperto un'interessante funzionalità del dorso decorativo "Portale Fantasma", un item associato alla skin Milite Teschio, della quale, proprio oggi, è stata scoperta una nuova variante.

Il Portale Fantasma, oggetto decorativo che ha fatto la sua comparsa nel titolo nel corso della Quinta Stagione, se mantenuto equipaggiato nella modalità Battle Royale, sarebbe infatti soggetto ad alcune modifiche piuttosto peculiari.

Nello specifico, con l'aumentare del numero di kill ottenute nel corso della partita, il dorso decorativo Portale Fantasma aumenterebbe la propria brillantezza e consentirebbe al vostro alter ego videoludico di rilasciare un'ampia scia durante i propri spostamenti. Infatti sarà possibile visualizzare un numero crescente di fantasmi uscire dal Portale Fantasma, in correlazione all'aumentare delle kill effettuate.



Un'aggiunta sicuramente interessante, perfettamente in tema con l'avvicinarsi della celebrazione di Halloween, che apre la strada a possibili nuovi indirizzi di sviluppo per gli oggetti decorativi disponibili all'interno del titolo sviluppato da Epic Games.

Per chi fosse interessato a testare in prima persona queste nuove funzionalità, vi ricordiamo che, da pochi giorni, la Software House ha notevolmente semplificato i requisiti necessari all'ottenimento dell'item decorativo "Portale Fantasma", che, a partire da questa settimana, dovrebbe essere automaticamente concesso a tutti i possessori della skin Milite Teschio.