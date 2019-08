Fortnite: la nuova Bolla Scudo arriva con il prossimo aggiornamento

Fortnite è pronto ad accogliere un nuovo aggiornamento. Non sappiamo ancora quando verrà pubblicato, ma stando ad un leak la data d'arrivo sarebbe fissata per domani 27 agosto. Nell'attesa di una conferma, i ragazzi di Epic Games c'hanno mostrato cosa hanno in serbo per i giocatori...

L'aggiornamento 10.20 di Fortnite introdurrà un nuovo oggetto, la Bolla Scudo. Di cosa si tratta? La descrizione fornita nel nuovo messaggio di benvenuto è inequivocabile: "Questa bolla non è affatto facile da far scoppiare. Fatti scudo contro i proiettili con questa cupola protettiva". Grazie ad essa, quindi, i giocatori potranno proteggersi temporaneamente dalle raffiche dei nemici. Resta solo da scoprire che aspetto avrà lo scudo all'interno del gioco.

Cos'altro possiamo aspettarci dal battle royale più celebre sulla piazza? Con tutta probabilità, prossimamente tornerà il Visitatore, costume che ha fatto il suo debutto nella Stagione 4 dopo lo schianto del meteorite. Dopotutto, la Stagione 10 di Fortnite altri non è che una celebrazione degli ultimi due anni del gioco. Intanto, il celebre Ninja si è schierato contro il presidente Donald Trump affermando che Fortnite e Minecraft non sono giochi volenti.