Fortnite: nuova canzone di Travis Scott e magliette Cactus Jack

La premiere del concerto Fortnite x Astronomical di Travis Scott ha portato in dote un graditissimo regalo, ovvero un nuovo singolo del rapper texano, in collaborazione con una delle star più amate del rap game americano.

The Scotts è il nuovo brano di Travis Scott feat Kid Cudi, ora disponibile sul canale YouTube VEVO dell'artista e presto su tutte le piattaforme digitali come Spotify ed Apple Music. Potete ascoltare la canzone in apertura mentre in calce trovate la copertina disegnata da KAWS.

Se non potete rinunciare al formato fisico sappiate che sullo store ufficiale di Travis Scott trovate già in preordine il vinile del singolo e la musicassetta, oltre a nuovi prodotti della linea Cactus Jack x Fortnite. Il nuovo merchandising include action figure, blaster Nerf, magliette e cappellini dell'evento Astronomical, una buona occasione per portarsi a casa un pezzo di storia.

Se vi siete persi il concerto non disperate perchè per tutto il weekend sono previste repliche di Astronomical su Fortnite, la prima è in programma oggi alle 16:00, show in onda anche sabato 25 aprile alle 06:00 del mattino e alle 17:00 e infine domenica 26 aprile a partire da mezzanotte, le sale apriranno mezz'ora prima dell'orario indicato per dare modo a tutti di entrare nei server senza problemi.