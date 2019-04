Fortnite: la nuova copertura Scaglie d'oro e le skin in vendita il 6 aprile

L'aggiornamento odierno del negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale non ha portato con sé nuove skin, ma ha introdotto un copertura totalmente inedita chiamata Scaglie d'oro, appartenente al set Fossa dei serpenti.

È di qualità rara e disponibile all'acquisto a 500 V-Buck. Potete ammirare una sua anteprima nell'immagine condivisa in apertura di notizia. Tutti i costumi in vendita oggi, quindi, sono delle vecchie conoscenze: tornano il leggendario Rapace, acquistabile a ben 2.000 V-Buck, e la coppia Artigliere Lucente (epico, 1.500 V-Buck) e Bombarolo Lucente (raro, 1.200 V-Buck), appartenenti al set Sole ed arcobaleni. Quest'ultimo può essere completato con il deltaplano Dirigibile lucente (epico, 1.200 V-Buck) e il piccone reattivo Colpo Arcobaleno (epico, 1.500 V-Buck). Se vi serve una mano a livellare il Pass della Battaglia 8, invece, trovate in vendita a prezzo scontato un boost di 10 livelli e 500 PE (600 V-Buck). A seguire trovate una panoramica con tutti gli altri oggetti giornalieri in vendita oggi 6 aprile.

Emote Tai Chi (rara, 500 V-Buck)

Costume Milite d'assalto (non comune, 800 V-Buck)

Costume Difensore Scarlatto (non comune, 800 V-Buck)

Emote Schianto Terrestre (non comune, 200 V-Buck)

Prima di salutarvi segnaliamo che la prossima settimana verrà introdotto il tanto atteso Furgone di Riavvio, uno strumento ispirato a duna delle funzionalità più interessanti di Apex Legends che permetterà ai giocatori di rianimare i compagni di squadra.