Fortnite: la nuova copertura Divino e le skin in vendita il 28 aprile

Quest'oggi 28 aprile non sono apparsi costumi inediti nel negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale, solo vecchie conoscenze. In compenso, ha fatto il suo debutto una copertura nuova di zecca, chiamata Divino. È di qualità rara e può essere acquistata a 500 V-Buck.

La nuova copertura fa parte del Set eterno conflitto, che è ispirato alla lotta senza fine tra il bene e il male. Per questo motivo, sono tornati nel negozio anche la skin angelica Ark (leggendaria, 2.000 V-Buck) e quella demoniaca Malcore (epica, 1.500 V-Buck). Ad entrambe può essere associato uno strumento di raccolta diverso: per la prima c'è Virtù (raro, 800 V-Buck), mentre per la seconda abbiamo Occhio del male (epico, 1.200 V-Buck). Dopo aver descritto gli oggetti in evidenza, è ora il momento di andare alla scoperta di quelli giornalieri!

Costume Operazione segrete (epico, 1.500 V-Buck)

Emote Esilarante (rara, 500 V-Buck)

Costume Colpo di Frusta (non comune, 800 V-Buck)

Strumento di raccolta Percussore Seppia (raro, 800 V-Buck)

Emote Pumpernickel (rara, 500 V-Buck)

Deltaplano Hot Rod (non comune, 500 V-Buck)

Ne approfittiamo per segnalarvi che sono già trapelate in rete le sfide della Settimana 10 , che prenderà il via giovedì prossimo. Epic Games, intanto, ha depotenziato i propulsori di Iron-Man