Fortnite: la nuova Coppa Pop-up farà modificare gli edifici di qualunque giocatore

Alcuni utenti hanno scoperto nel codice di Fortnite una nuova Coppa Pop-up chiamata "Architetto", che permetterà una funzione piuttosto rivoluzionaria per quanto riguarda il gameplay del celebre Battle Royale. Sembra infatti che con tale aggiunta, i giocatori potranno modificare le strutture costruite da qualsiasi giocatore.

Attualmente nel videogame si possono effettuare dei cambiamenti solamente agli edifici che sono stati costruiti dal giocatore stesso, per cui rimuovere tale possibilità apre a un mondo di nuove possibilità, dato che le coppe Pop-up sono utilizzate per testare le potenziali modalità a tempo future, per cui la feature potrebbe entrare in gioco in pianta stabile.

La community per il momento sembra abbastanza divisa sull'idea: alcuni ne sembrano entusiasti per via della varietà che il cambiamento potrebbe introdurre nel gioco, altri pensano che alla lunga la natura del combattimento ne potrebbe risentire, peggiorando in maniera esponenziale.

Epic Games dal canto suo non ha ancora ufficializzato nulla, per cui per il momento le uniche modifiche apportate al videogame sono quelle dell'Aggiornamento 7.30 di Fortnite, reso disponibile online da questa mattina.

Voi cosa ne pensate? Un'eventuale implementazione della nuova modalità vi farebbe piacere?

Nelle scorse ore si sono fatte strada alcune voci sui prossimi arrivi del celebre Battle Royale: sembra che i ghiacci sciolti stiano per rivelare l'identità di un misterioso prigioniero, e che siano in arrivo nuove skin e il costume da rinoceronte.