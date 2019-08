Fortnite: nuova data d'uscita per la patch 10.10, ecco quando andranno offline i server

Come ormai ben saprete, l'aggiornamento alla versione 10.10 di Fortnite Battaglia Reale sarebbe dovuto uscire questa mattina ma, per via di alcuni problemi tecnici non meglio specificati, è stata rimandata a ridosso dalla sua pubblicazione.

Se siete quindi tra i giocatori del battle royale ansiosi di scoprire quali novità si nasconderanno nel prossimo aggiornamento, sappiate che dovrete attendere solo poche ore. Alle ore 10:00 di domani, 14 agosto 2019, i server di Fortnite Battaglia Reale andranno offline e potrete iniziare ad avviare il download della patch su PC, console e smartphone. Epic Games non ha ancora annunciato a che ora i server del gioco torneranno online, ma l'operazione di manutenzione dovrebbe durare al massimo un paio d'ore. Non è ancora chiaro quali siano le novità di questo aggiornamento e la stessa schermata delle notizie del gioco non contiene alcun indizio su quello che ci aspetterà domani.

Non è da escludere che tra le principali novità della versione 10.10 ci siano l'arrivo del Pacchetto Red Strike di Fortnite nel negozio di gioco e di una nuova "bolla" in stile Città Pinnacoli sulla mappa di gioco.

In attesa di scoprire tutto, vi ricordiamo che gli sviluppatori del battle royale hanno sconsigliato l'utilizzo di Fortnite Pocket Manager, un'app che potrebbe essere pericolosa per la sicurezza dei vostri dati.