Fortnite: la nuova emote Gran Fanfara e le skin in vendita il 7 aprile

Il consueto aggiornamento notturno del negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale ha portato con sé un'emote nuova di zecca, chiamata Gran Fanfara. È di livello non comune e può essere acquistata ad un costo molto contenuto, ovvero 200 V-Buck.

Quest'oggi non sono state introdotte nuove skin, ma ne sono tornate alcune che sicuramente faranno la felicità dei giocatori che non hanno avuto modo di acquistarle in passato. Stiamo parlando, innanzitutto, di Oblio e Criterio, due futuristici costumi di livello leggendario proposti a 2.000 V-Buck l'uno. In vista delle festività pasquali, inoltre, sono tornati Coniglio Mastino e Coniglio Incursore, entrambi di livello epico e in vendita a 1.500 V-Buck. A seguire trovate invece una panoramica degli oggetti giornalieri di oggi 7 aprile:

Costume Abstrakt (epico, 1.500 V-Buck)

Costume Airheart (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Spettacolare (rara, 500 V-Buck)

Strumento di raccolta Bastone Carota (raro, 800 V-Buck)

10 Livelli e 500 PE Pass Battaglia (epico, 600 V-Buck)

Ne approfittiamo per ricordarvi che la potente Infinity Blade è tornata nell'ambito dell'a MAT Scontro all'Arma Bianca . L'elicottero, intanto, continua a spostarsi , ed è arrivato a Sponde del Saccheggio.