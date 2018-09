Fortnite: la nuova emote strizza l'occhio alla posa 'Praise the Sun' di Dark Souls

Pur essendo inzizialmente nato come gioco di nicchia, Dark Souls è ormai divenuto uno dei nomi più popolari all'interno dell'attuale panorama videoludico. La saga di From Software ha ricevuto in questi anni svariate citazioni da altri titoli, ed a quanto pare è giunto anche il momento del tributo di Fortnite di Epic Games.

I data miner continuano incessantemente a scovare i nuovi oggetti che man mano vengono introdotti all'interno di Fortnite battle royale, e nella fattispecie è stato scoperto che Epic Games renderà presto disponibile una nuova emote, denominata "Storm Salutation", che sembra fare riferimento a Dark Souls. Quella che potete osservare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla news, è infatti chiaramente la posa "Loda il Sole" che tanto celebre è diventata all'interno della community della serie Souls e che ha reso particolarmente famoso il personaggio di Solaire di Astoria e il suo patto del Sole. Cosa ne pensate di questo tributo da parte di Fortnite nei confronti di Dark Souls?

Ricordiamo che Fortnite è disponibile ora per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Di recente è stato attestato che, pur forte della sua estrema popolarità, Fortnite cede il passo a Minecraft nella classifica dei giochi più seguiti su YouTube.