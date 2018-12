Fortnite e la nuova idea per la Stagione 7: le heatmap per gli schieramenti

Dalla fucina di idee dei subreddit dedicati a Fortnite arriva il nuovo, originale progetto di un utente che ha voluto ingannare l'attesa per il lancio della Stagione 7 del battle royale di Epic Games.

L'appassionato di Fortnite che si cela dietro al nickname di Creatorsellor, infatti, sta riscuotendo un grande successo su Reddit con la sua heatmap fan made che approfondisce uno degli aspetti più importanti delle meccaniche di gioco della modalità Battaglia Reale, ossia lo schieramento iniziale con il deltaplano.

Lo strumento suggerito da Creatorsellor, ispirato a quello impiegato dalle community di altri sparatutto votati al multiplayer competitivo come Call of Duty, mostrerebbe una mappa di calore che aiuterebbe gli utenti a capire su quale regione dell'isola atterrare in base alla "popolarità" dei quadranti.

Le heatmap generate in maniera dinamica fornirebbero informazioni preziose sia ai neofiti che ai giocatori più esperti, e questo senza rivelare la posizione precisa degli avversari o degli obiettivi designati da ciascuna attività: dalle mappe di calore dinamiche, ad esempio, si potrebbe desumere la ricchezza di risorse di una determinata area o l'inizio di una sfida, e questo senza considerare i risvolti strategici legati all'utilizzo delle heatmap per pianificare lo schieramento iniziale e il successivo rischieramento nelle modalità a tempo.

Nell'attesa di capire se Epic Games prenderà in considerazione questa idea per un successivo aggiornamento di Fortnite, ricordiamo a tutti i cultori del kolossal multiplayer di Epic che la Stagione 7 ha avuto finalmente inizio e ha portato in dote, tra le altre cose, la modalità Creativa.