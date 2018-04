Fortnite: la nuova Mitragliatrice Leggera arriva questa settimana!

Il nuovo aggiornamento di Fortnite in arrivo giovedì 19 aprile porterà in dote anche una nuova arma, ovvero laMitragliatrice Leggera, comparsa in queste ore nella sezione notizie del gioco.

Secondo quanto riportato, la Light Machine Gun potrà vantare un elevato rateo di fuoco e un caricatore decisamente ampio (100 proiettili), con l'unico svantaggio di tempi di ricarica piuttosto lunghi. Il database di Storm Shield One fa sapere che la Mitragliatrice Leggera sarà disponibile in versione Rara e Epica, con una capacità di danno pari rispettivamente a 25 e 26 unità.

Non ci resta che attendere le prossime ore quindi per poter mettere le mani sulla Mitragliatrice Leggera, allo stato attuale non ci sono altri dettagli riguardo i contenuti del nuovo aggiornamento settimanale di Fortnite. Sapevate che Epic sta pensando di introdurre le classi in modalità Battle Royale e di espandere il numero a oltre 100 il numero dei partecipanti alla Battaglia Reale?