Fortnite: una nuova mitraglietta compatta in arrivo?

Non si fermano i leak di Fortnite: secondo quanto riportato da alcuni dataminer, l'aggiornamento 9.10 conterrebbe alcuni riferimento ad una nuova arma, una mitraglietta tattica/compatta presumibilmente in arrivo nelle prossime settimane.

Emergono anche le statistiche di questa mitraglietta, che dovrebbe poter contare su danni e cadenza di fuoco pari a 23 e 3.4, con un caricatore capace di ospitare al massimo 20 colpi e un tempo di ricarica pari a 2.475 secondi. Quando arriverà questa nuova arma, ancora senza nome? Secondo i dataminer, la nuova mitraglietta compatta uscirà la prossima settimana come parte del Content Update 9.10, ovvero un semplice minor update di Fortnite.

A questo proposito, nelle scorse ore Epic ha corretto un bug che rendeva le armi invisibili, problema emerso proprio con la patch 9.10 e subito segnalato dalla community. Gli sviluppatori fanno sapere che il glitch è stato definitivamente aggirato e la problematica non dovrebbe ora più presentarsi, in caso contrario non esitate a segnalarlo a Epic Games.