Fortnite: la nuova modalità Assalto in Spiaggia si mostra in video

Se non avete ancora avviato Fortnite Battaglia Reale nel corso della giornata odierna, sappiate che nella schermata di selezione della modalità è ora possibile scegliere una nuova modalità a tempo intitolata Assalto in Spiaggia.

Ad accompagnare il lancio di questa nuova MAT c'è anche un breve e divertente trailer, che fa il verso allo sbarco in Normandia. A differenza della classica modalità battle royale, questa volta le due srquadre di giocatori dovranno collaborare per portare a termine alcuni obiettivi. La prima squadra dovrà cercare di entrare in una base militare e distruggerne il generatore, mentre la seconda dovrà impedire a tutti i costi che gli avversari possano fare irruzione. Per chi non lo sapesse, la modalità in questione è ambientata nella mappa dell'utente Prudiz, che l'ha creata sulla propria isola della modalità Creativa.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il nuovo evento di Fortnite Battaglia Reale è atteso per il prossimo sabato 20 luglio 2019 alle ore 20:00, quando l'enorme mech situato ad Impianto a pressione prenderà vita per combattere la creatura di Picco Polare. Se volete schierarvi per una delle due fazioni, vi ricordiamo che solo per oggi sarà possibile ottenere i banner dedicati ai due titani nel negozio oggetti di Fortnite. Sappiate però che, nonostante siano gratuiti, i banner possono solo essere regalati ad un altro utente presente nella propria lista amici.

Sapevate che a breve potrebbe arrivare un nuovo torneo di Fortnite dedicato esclusivamente alla versione mobile e con in palio un montepremi pari ad un milione di dollari? Nelle prossime ore potrete inoltre collegare il vostro account Fortnite a YouTube per ottenere delle ricompense esclusive.