Fortnite: la nuova modalità Sneaky Silencers sarà disponibile dal 5 all'8 gennaio

ha annunciato una nuova modalità a tempo per, denominata: questa nuova modalità di gioco sarà disponibile per tutti solamente per un periodo estremamente limitato, ovvero dal 5 all'8 gennaio 2018.

In modalità Sneaky Silencers, i giocatori dovranno preferire i metodi stealth per ottenere la vittoria, inoltre sarà possibile utilizzare solamente armi silenziate. Infine, scopriamo che le trappole sono state disattivate.

In contemporanea con Sneaky Silencers, Epic ha reso disponibile anche la pistola silenziata, ottenibile però solamente da giocatori con grado Epico o Leggendario. Recentemente, gli sviluppatori hanno annunciato le novità della seconda stagione di Fortnite, inoltre su Everyeye.it trovate anche la guida per diventare competitivi e vincere le partite in modalità Battle Royale.