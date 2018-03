Fortnite: la nuova modalità Team of 20 arriva giovedì 8 marzo

ha annunciato che giovedì 8 marzo, in contemporana con l'arrivo dell'aggiornamento settimanale, farà la sua comparsa inanche una nuova modalità a tempo, denominata

Come si intuisce dal nome, Team of 20 permetterà a cinque squadre formate da 20 giocatori di scontrarsi tra loro in una serie di sfide, al momento non ci sono però dettagli sulal natura delle stesse e sulle ricompense previste per i vincitori.

Fortnite è uno dei giochi più popolari degli ultimi mesi e ad oggi il più visto e seguito in assoluto su Twitch, dove ha superato persino i numeri del fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds. Fortnite è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One ma recenti rumor vorrebbero il gioco in arrivo anche su Nintendo Switch durante l'estate, sebbene Epic Games e la casa di Kyoto non abbiano ancora annunciato nulla in merito.

Infine, ricordiamo che Epic sta testando in questo periodo il matchmaking personalizzato che potrebeb portare in futuro all'apertura di server privati per i giocatori e i clan.