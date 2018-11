Fortnite: nuova ondata di ban per i 'furbetti' di Salva il Mondo

Dalle pagine del subreddit dedicato a Fortnite e dai principali forum legati al battle royale di Epic Games si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano di aver ricevuto un ban mentre giocavano alla modalità Salva il Mondo.

Come spesso avviene in questi casi, il provvedimento non è stato annunciato da Epic ma la mole di segnalazioni provenienti dai forum sembrerebbe confermare l'inizio di una nuova ondata di ban che, evidentemente, non si è ancora conclusa.

Le attività insolite che coinvolgono la modalità Salva il Mondo sono direttamente collegate a Fortnite Battaglia Reale e alla possibilità, da parte dei "furbetti", di servirsene per velocizzare in maniera impropria l'acquisizione di V-buck tramite l'apertura multipla di account e, soprattutto, con l'odiosa pratica dell'AFK (ossia rimanendo "virtualmente" in partita ma allontanandosi dalla postazione di gioco per ottenere le ricompense della propria squadra).

Nella maggior parte dei casi riportati, comunque, il ban dai server di Fortnite Salva il Mondo dovrebbe essere temporaneo, con l'impossibilità per gli utenti coinvolti di non effettuare l'accesso ai server per un periodo di 24 ore.

Nell'attesa di capire come si evolverà la faccenda, ricordiamo a chi ci segue che a metà novembre la modalità Salva il Mondo di Fortnite ha ricevuto un importante aggiornamento che ha introdotto una lunga serie di innovazioni e miglioramenti riguardanti, ad esempio, l'adozione di una nuova interfaccia, l'aggiunta di tantissimi contenuti inediti e un ribilanciamento complessivo delle sfide e delle meccaniche di gioco. Il tutto, nell'attesa che la modalità diventi free-to-play nel corso del prossimo anno.