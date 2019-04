Fortnite: la nuova patch 8.30.2 risolve i problemi introdotti dalle precedenti

Le recenti patch di Fortnite, oltre ad aggiungere gradite novità come il Furgone di Riavvio e l'evento Bottino dei bucanieri, hanno introdotto anche un bel po' di bug che hanno notevolmente complicato la vita dei giocatori. Per fortuna, dopo aver raccolto il feedback necessario, Epic Games si è rimboccata le maniche per dare una sistemata alla situazione.

Quest'oggi la compagnia americana ha pubblicato l'aggiornamento 8.30.2, che ha corretto numerosi problemi riscontrati negli ultimi giorni. Tanto per cominciare, nella modalità Battaglia Reale è stato risolto un grave bug relativo al matchmaking, che impediva agli utenti di unirsi ad una squadra senza l'invito del leader della stessa. In aggiunta, ha sistemato una criticità relativa al nuovo Furgone di Riavvio, che non permetteva ai giocatori di riapparire sulla mappa se veniva utilizzato da due persone in contemporanea e una delle due interrompeva l'interazione durante il tempo di attivazione.

Le correzioni non terminano qui: i problemi relativi alla Lista Amici (i compagni online non venivano visualizzati in cima), alle trappole (venivano piazzate all'interno delle superfici, impedendo ai giocatori di vederle in tempo) e alla Modalità Creativa (i giocatori non erano invulnerabili al danno subito dopo la rigenerazione) sono ora un lontano ricordo.

Prima di salutarvi, segnaliamo che nei prossimi giorni potrebbe tornare la Modalità a tempo con Thanos, giusto in tempo per l'uscita dell'atteso Avengers: Endgame. Se non lo avete ancora fatto, inoltre, vi consigliamo di guardare l'epico ragequit di Dr DisRespect.