Fortnite: la nuova patch ha creato più malumori che altro, Tfue critica l'update

Ieri Epic Games ha pubblicato l'ultima patch per Fortnite e con essa è tornato anche Greasy Grove sulla mappa del battle royale. Tfue, da quanto si è visto in live, non l'ha presa affatto bene.

Sempre pronto alla polemica, il professionista è atterrato proprio a Greasy Grove, facendo peraltro una magra figura.

Inevitabile la sua reazione, che l'ha portato a urlare in chat quanto quel posto non fosse assolutamente di suo gradimento. “Onestamente, Moisty Palms e Greasy Grove fanno davvero schifo".

Il nuovo aggiornamento di Fortnite comunque, oltre all'aggiunta di queste due aree, ha portato Epic Games a rimuovere Pandora, probabilmente per la conclusione dell'evento connesso. "Penso che Pandora fosse migliore di Greasy", ha detto Tfue in live. “Penso che Pandora sia stata migliore di Moisty Palms".

Riferendosi alla mappa in costante cambiamento, l'ex FaZe Clan sostiene che "se hanno intenzione di eliminare un buon punto di interesse come Pandora, che almeno inseriscano un buon sostituto. Hanno tolto un ottimo punto di interesse e aggiunto una cosa che fa schifo".

Le frustrazioni legate a Fortnite per Tfue sono state comunque molto elevate in questo ultimo periodo. Dopo la causa intentata contro la sua ex organizzazione, Tenney ha litigato con gli ormai ex partner Dennis "Cloak" Lepore e 72hrs, sostenendo che il loro abbandono gli è costato 140.000 Dollari, per aver rifiutato un accordo con EA per lo streaming di Madden.