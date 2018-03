Fortnite: la nuova patch rimuove il blocco dei 30 fps su PS4 e Xbox One

L'aggiornamento 3.4 dinon include solamente i nuovi Missili Guidati e la modalità Battle Royale a tempo, l'update in questione porta in dote infatti anche una interessante novità dal punto di vista tecnico.

Epic Games ha fatto sapere di aver rimosso il level cap a 30 fps per le versioni PlayStation 4 e Xbox One, le quali ora gireranno stabilmente e costantemente a 60 fps, grazie a una serie di ottimizzazioni sul codice per agevolare il lavoro della CPU. Il selettore non sarà quindi più disponibile e tutti i possessori delle versioni console potranno giocare a 60 fps senza rallentamenti o problemi di sorta, con la presenza di effetti ottimizzati e di una grafica più nitida e pulita, come riferito dagli sviluppatori.

L'aggiornamento di Pasqua infine aggiunge le skin Rabbit Raider Jonesy e Miss Bunny Penny rispettivamente per personaggi maschili e femminili. La patch 3.4 non è ancora disponibile per il download, nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono in manutenzione ed Epic non ha comunicato l'orario di fine dei lavori, i quali si sono prolungati rispetto al solito per permettere alla compagnia di implementare le numerose novità di questo corposo aggiornamento.