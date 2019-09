Fortnite: nuova schermata di caricamento alimenta le voci sui grandi cambiamenti in arrivo

Fortnite è un gioco in rapida evoluzione con aggiornamenti che si susseguono nel tempo. Il prossimo update dovrebbe essere previsto per questa settimana, forse già domani. Mentre Epic ha svelato alcune delle novità più importanti, alcuni utenti potrebbero aver rivelato la presenza di grandi cambiamenti.

Solo qualche giorno fa alcuni dataminer di Reddit avevano svelato la presenza di sempre maggiori porzioni di codice riguardanti alcune sezioni che non sembrano appartenere all’attuale mappa di gioco. Le nuove zone sono state poi elencate in un tweet che abbiamo pubblicato in precedenza.

Oltre ai dati sulla mappa, gli utenti hanno scoperto una nuova schermata di caricamento in cui alcuni giocatori salutano il bus dal campo di battaglia, mentre il sole sembra lasciare spazio alla notte, facendo strada alla venuta del Visitatore. Il tutto lascia pensare a grandi cambiamenti in arrivo, non solo nel gameplay ma anche nelle vicende interne al gioco.

Intanto, l’evento ufficiale di Fortnite dedicato a Batman è ancora in corso. L’aggiornamento 10.40 è alle porte, cosa dobbiamo aspettarci da Fortnite?