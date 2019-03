Fortnite: nuova skin da Animale Meccanico e gli altri oggetti del 24 marzo

L'immancabile aggiornamento del negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale ha portato con sé un nuovo costume decisamente originale con ben quattro stili selezionabili, appartenente al set Animale Meccanico.

Si chiama Beastmode e, come il nome del set lascia chiaramente intendere, permette ai giocatori di impersonare una vera e propria bestia robotica. La vera forza di questo costume epico venduto a 1.500 V-Buck risiede nella possibilità di scegliere tra quattro differenti stili, come potete vedere nell'immagine di anteprima allegata in apertura di notizia. Anche il piccone epico Maciullatore (1.200 V-Buck), appartenente al medesimo set, permette di scegliere tra quattro aspetti. In questo modo, può essere facilmente accoppiato alla variante della skin preferita. Il set può essere inoltre completato con l'acquisto del deltaplano raro Carburante, in vendita a 800 V-Buck. A seguire trovate la lista con tutti gli altri oggetti giornalieri in vendita:

Emote Movimenti Eleganti (epica, 800 V-Buck)

Emote Overdrive (rara, 800 V-Buck)

Costume Vetturino (non comune, 800 V-Buck)

Strumento di raccolta Ceppolo (raro, 800 V-Buck) - Novità

Costume Colpo di frusta (non comune, 800 V-Buck)

Deltaplano Facocero (non comune, 500 V-Buck)

Cosa ve ne pare della selezione odierna? Farete compere? Prima di salutarvi, ricordiamo che è in corso la Settimana 4 della Stagione 8, che include sfide come "Sopravvivi a 60 avversari in una partita". Ieri, intanto, Ninja ha messo in guardia Epic Games spiegando che lo stream sniping potrebbe uccidere Fortnite.