Fortnite: la nuova skin epica Artigliere Lucente è in vendita per un periodo limitato

Nelle scorse ore ha fatto il suo debutto nel negozio di Fortnite Battaglia Reale la nuova skin Artigliere Lucente. Si tratta di un costume di livello Epico (viola) che può essere acquistato con 1.500 V-Buck.

Potete ammirarla nelle immagini di anteprima condivise in calce a questa notizia. Assieme ad esso è stato aggiunto anche il nuovo strumento di raccolta chiamato Ascia Globale, acquistabile invece a 1.200 V-Buck. I due oggetti rimarranno in vendita per un solo giorno, dopodiché verranno rimossi e sostituiti da altri. Precisiamo, come sempre, che questi costumi non forniscono alcun vantaggio di gameplay e che il loro fine è esclusivamente estetico.

I V-Buck (la valuta di gioco) possono essere ottenuti dai possessori del Pass della Battaglia e dai giocatori di Salva il Mondo. Se siete interessati al costume ma non ne avete a sufficienza, allora dovete necessariamente ricorrere alle microtransazioni. Un quantitativo di 1.000 V-Buck può essere acquistato al costo di 9,99 €, ma ci sono anche altri pacchetti più costosi che ne forniscono un certo quantitativo bonus.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita. Nella giornata di domani giungerà al termine la Stagione 3. Non è ancora chiaro quando comincerà precisamente la quarta, ma a giudicare dalle immagini teaser condivise, avrà per protagonisti i supereroi. Secondo una recente teoria, invece, la meteora colpirà Magazzino Muffito.