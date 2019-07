Fortnite: la nuova skin Beach Bomber arriva nel negozio il 7 luglio

Epic Games continua inesorabilmente ad introdurre contenuti nel negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale, che ancora una volta dà il benvenuto ad una skin nuova di zecca.

Quella odierna si chiama Beach Bomber, è di livello raro e può essere acquistata a 1.200 V-Buck. Assieme ad essa sono stati introdotti anche gli altri oggetti del set Sole e Arcobaleni, ovvero il deltaplano Carico (non comune, 500 V-Buck) e la copertura per armi Stelle Lucenti (non comune, 300 V-Buck). Anche oggi, inoltre, ci viene offerta l'opportunità di mettere le mani sugli oggetti di Stranger Things 3, ovvero le skin Capo Hopper e Demogorgone, e la copertura chiamata Tralci. A seguire trovate una rapida panoramica della selezione giornaliera, che include la skin Fenicottero Reale, una novità di ieri 6 luglio:

Costume Sapientona (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Jumboree (raro, 500 V-Buck)

Deltaplano Carpa Volante (raro, 800 V-Buck)

Costume Fenicottero Reale (non comune, 800 V-Buck)

Piccone Flamingor (non comune, 500 V-Buck)

Emote Piagnistei (non comune, 200 V-Buck)

Cosa acquisterete? Ne approfittiamo per segnare che in rete sono già trapelate le sfide della Settimana 10 della Stagione 9. Ieri, intanto, è anche apparso il Fortbyte 83 in un giardino di rocce vicino la costa.