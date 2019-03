Fortnite: nuova skin Cartucciera e gli altri oggetti del 10 marzo

Epic Games continua a rimpolpare il già sterminato catalogo degli oggetti di Fortnite Battaglia reale. Questa notte, ha introdotto un nuovo costume dedicato a tutti gli amanti dell'avventura e dei film d'azione d'altri tempi: stiamo parlando di Cartucciera, appartenente al set Truppe tropicali.

Cartucciera è una skin di livello raro, che può quindi essere acquistata a 1.200 V-Buck. Volendo, è possibile acquistare anche gli altri oggetti dello stesso set, ovvero lo strumento di raccolta Machete (non comune, 500 V-Buck) e il deltaplano Elicottero (epico, 1.200 V-Buck). In aggiunta, il negozio propone in vendita anche una serie di oggetti giornalieri:

Costume Chirurgo da campo (epico, 1.500 V-Buck)

(epico, 1.500 V-Buck) Emote Esilarante (rara, 500 V-Buck)

(rara, 500 V-Buck) Costume Armadillo (non comune, 800 V-Buck)

(non comune, 800 V-Buck) Strumento di raccolta Ascia frizione (raro, 800 V-Buck)

(raro, 800 V-Buck) Emote Segni con le mani (rara, 500 V-Buck)

(rara, 500 V-Buck) Deltaplano Facocero (non comune, 500 V-Buck)

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono già trapelate in rete le sfide della Settimana 3 della Stagione 8, che prenderanno ufficialmente il via il prossimo giovedì 14 marzo. Epic Games, intanto, sta prendendo in considerazione l'introduzione del matchmaking basato sull'abilità dei giocatori.