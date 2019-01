Fortnite: la nuova skin Istinto potrebbe essere un'esclusiva di MSI Gaming

I giocatori americani hanno scoperto un nuovo bundle per Fortnite esclusivo per tutti gli acquirenti dei PC MSI Gaming presso la catena Wal-Mart, chiamato Street Ops.

Al suo interno sono inclusi 2000 V-Buck (valore 20 dollari) e il pacchetto raro Street Ops, che a sua volta comprende una skin, un piccone, un dorso decorativo e un deltaplano non meglio identificati.

Al momento non risulta disponibile un'anteprima ufficiale degli oggetti in questione e i codici verranno inviato agli acquirenti del PC entro i prossimi 30 giorni. Pertanto, non è ancora noto l'aspetto degli oggetti cosmetici. Secondo i data miner, in ogni caso, il costume incluso potrebbe essere Istinto, ovvero la variante femminile della skin Riflesso esclusiva per gli acquirenti delle schede grafiche NVIDIA.

Istinto, che potete ammirare nell'anteprima in apertura di notizia, è stata scovata nel codice del gioco diversi giorni fa, ma non è ancora stata resa disponibile all'acquisto singolo. L'esclusività per MSI Gaming sembra quindi l'ipotesi più probabile. Epic Games non ha ancora annunciato nulla al riguardo, pertanto nel frattempo vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze.

Ricordiamo che la prossima settimana verrà pubblicato il terzo aggiornamento di contenuto 7.10 - nel quale potrebbe essere compreso il nuovo Fucile di precisione silenziato - e tornerà l'evento 14 Giorni di Fortnite.