Fortnite: la nuova skin leggendaria Anfibio Acquatico è disponibile per un tempo limitato

Nelle scorse ore è apparsa nel negozio di gioco di Fortnite Battaglia Reale una nuova (e folle) skin di classe Leggendaria: Anfibio Acquatico!

I più attenti di voi erano sicuramente già al corrente della sua esistenza, dal momento che venne scovata dai data miner all'interno dei file di uno degli ultimi aggiornamenti. Come tutti i costumi del medesimo livello di rarità, Anfibio Acquatico può essere acquistato al prezzo di 2.000 V-Buck. Occhio però, rimarrà in vendita solo per un altro giorno, dopodiché verrà sostituito. Per l'occasione fa il suo debutto anche lo strumento di raccolta Director's Cut a forma di cinepresa. È di livello Raro e può essere acquistato a 800 V-Buck. Potete ammirarli entrambi nelle immagini di anteprima che trovate in fondo a questa notizia.

Un certo quantitativo della valuta di gioco, il V-Buck, può essere ottenuto salendo di livello nel Pass della Battaglia oppure giocando alla modalità PvE Salva il Mondo. Se non ne avete a sufficienza dovrete necessariamente ricorrere alle microtransazioni. Un pacchetto di 1.000 V-Buck viene proposto a 9,99 €, ma ci sono anche altre opzioni più costose che ne forniscono un quantitativo bonus. Ribadiamo, in ogni caso, che skin, dorsi, picconi e tutti gli altri oggetti in vendita non forniscono alcun vantaggio di gameplay e che il loro fine è esclusivamente cosmetico. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita.

Come al solito, c'è tanto fermento attorno a Fortnite. Quest'oggi debutta una modalità a tempo limitato nuova di zecca chiamata Incontri Ravvicinati, che metterà a disposizione dei giocatori Jetpack e Shotgun. Presto, inoltre, arriveranno delle modifiche ai controlli e l'inedita modalità a tempo Parco Giochi v1.