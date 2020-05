Fortnite: nuova skin Ombra Rinnegata e schermata di caricamento gratis

Oltre alle Sfide Assalto all'Agenzia di Fortnite hanno fatto la loro comparsa nel negozio anche una nuova skin e un dorso speciale, inoltre Epic Games regala una schermata di caricamento esclusiva, ecco tutti i dettagli.

"Vestiti per il ruolo di Ombra Rinnegata. Il nuovo costume è ora disponibile nel Negozio oggetti e include il dorso decorativo Raggio dell'esplosione. Entrambi sono dotati di stili selezionabili, per entrare e uscire dalle tenebre come vuoi tu."

Qui sotto invece potete vedere l'immagine della schermata di caricamento. "Nel Negozio oggetti troverai una schermata di caricamento gratuita cedibile del raid Invasione dell'Agenzia. Prendila ora e condividila con un amico." Ricordiamo che completando le Sfide Assalto all'Agenzia riceverete come ricompensa la copertura Sigillo Ombre, il piccone Ombra d'Acciaio e il deltaplano Predatore delle Ombre e PE Bonus.

La community di Fortnite è in fermento per la fine della Stagione 2, sabato 30 maggio si terrà l'evento Doomsday che traghetterà i giocatori verso la Season 3 al via giovedì 4 giugno, presto Epic Games dovrebbe svelare le novità della prossima stagione che ci farà compagnia per tutta l'estate.