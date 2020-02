Fortnite: la nuova skin Tango e gli altri oggetti in vendita il 22 febbraio

Mentre i giocatori si divertono con i contenuti della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, il negozio di gioco continua ad aggiornarsi senza sosta, dando il benvenuto ad oggetti sempre nuovi.

Oggi 22 febbraio, tanto per cominciare, agli utenti vogliosi di spendere i propri V-Buck viene offerto il nuovo costume Tango, di qualità non comune e acquistabile con 800 V-Buck. Volendo, è anche possibile completare il set Moda Tattica con il dorso decorativo Uragano (non comune, 200 V-Buck) e il piccone Dettaglio Selvaggio (non comune, 500 V-Buck). Tra le novità del giorno figura anche l'emote Matematica Avanzata, di qualità rara e acquistabile con 500 V-Buck, visibile in anteprima in basso

Per il resto, il negozio offre una selezione di oggetti già apparti in passato, come i costumi Luminos (epico, 1.500 V-Buck), Sono (raro, 1.200 V-Buck), Terra (raro, 1.200 V-Buck), Tek (raro, 1.200 V-Buck), Sanctum (epico, 1.500 V-Buck) e Assassino Artico (raro, 1.200 V-Buck).

Come procedono le sfide della nuova stagione di Fortnite? Lo sapete che è possibile sbloccare la skin di Deadpool? Intanto, i data miner hanno scoperto degli indizi sulla possibile introduzione delle frasi in stile Overwatch e Apex Legends.