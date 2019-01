Fortnite: nuovamente rimosso il doppio fucile a pompa, altri cambiamenti in arrivo

Il doppio fucile a pompa di Fortnite si conferma una delle armi più discusse del cemebre Battle Royale. La sua storia è piuttosto travagliata, ed i giocatori hanno quasi tutti un rapporto di odio-amore con l'arma in questione, e dopo un breve ritorno con l'aggiornamento 7.20, è stato nuovamente rimosso dal gioco.

Erano in molti infatti tra gli streamer e gli utenti ad utilizzare la coppia di fucili come arma principale, soprattutto per via di una strategia ai limiti della legalità che permetteva di evitare l'animazione della ricarica.

Il problema fu risolto da Epic Games con la Patch 3.0, con la quale l'arma fu anche abbastanza indebolita e cessò dunque la sua grande popolarità tra i giocatori. Da allora però Fortnite è cambiato moltissimo, con l'introduzione dei veicoli e l'implementazione di moltissimi nuovi oggetti da utilizzare.

L'aggiornamento 7.20 di Fortnite aveva riportato in auge il doppio fucile, ripristinandolo tra le armi utilizzabili ingame, ma il ritorno del mortale oggetto è durato ben poco, visto che la software house ha subito deciso di rimuoverlo nuovamente con una nuova patch praticamente immediata.

La community del popolarissimo gioco si sta dividendo sull'argomento: da una parte c'è chi è contento dell'intervento così tempestivo di Epic Games, dall'altra chi sostiene che nel frattempo il Battle Royale si è talmente evoluto che la tattica di utilizzare il doppio fucile a pompa non è più così devastante come in passato, e sarebbe stato bello far provare ai nuovi giocatori (Fortnite ha guadagnato 2.4 miliardi di dollari nel 2018 e ha una fanbase in costante crescita) un assaggio della "vecchia scuola". Voi da che parte state?

Nel frattempo Eric Williamson, Lead Designer del gioco, ha annunciato su Twitter altri importanti cambiamenti in arrivo: sempre a proposito di armi è stato rimosso il Quad Launcher, che era diventato uno degli strumenti più potenti nel database, e già in molti avevano chiesto che venisse eliminato. Altre modifiche riguarderanno la disponibilità degli scudi, una piccola riduzione della possibilità di spawn dei veicoli, e altre piccole variazioni ancora non annunciate.