Fortnite tra armi esotiche, Ricercati e skin di San Valentino: le novità della patch 23.40

Terminata la fase di manutenzione tenutasi nelle scorse ore, l'aggiornamento 23.40 di Fortnite Battaglia Reale Capitolo 4 è ora disponibile per il download per tutti gli utenti. Le patch notes dell'update rivelano le novità contenutistiche introdotte da Epic Games.

Parliamo innanzitutto dell'aggiunta delle nuove armi esotiche: "I Sangue freddo hanno nascosto un arsenale imponente, ma la posizione delle armi non è un segreto. Metti a segno il colpo nei caveau a sangue freddo, a cui è possibile accedere con le chiavi elettroniche del caveau perse dai boss a sangue freddo sconfitti. Sconfiggere questi boss non mette però fine alla tua lotta, dal momento che ci saranno altri membri dei Sangue freddo a guardia dei caveau".

Sconfitti tutti i Sangue Freddo potrete ottenere le seguenti armi esotiche: Fucile Pesante Sbrecciatore Rubato, Occhi Rossi Esplosivo Rubato, Fucile Pesante Accelerante Rubato, Mitraglietta Corri e Spara Rubata, Mitraglietta a Caricatore Traslato Rubata. Dal vault verranno reintrodotte ulteriori armi tra cui Pistola pesante, Pistole doppie, Fucile di precisione pesante, Doppie pistole salterine, Pistola silenziata, Fucile Boom cecchino.



Nell'evento Ricercati di Fortnite "aprire caveau ed eliminare avversari aumenta nel corso della partita il tuo livello di "sospetto", indicato dalle icone a forma di fiamma nell'interfaccia. Quando hai qualsiasi livello di sospetto, i membri dei Sangue freddo diventano più ostili e tu diventi visibile sulla minimappa degli altri giocatori, oltre che nell'ambiente. Acquisire visibilità non è necessariamente una cosa negativa. In realtà, potresti voler aumentare il tuo livello di sospetto, dato che ne ottieni vari vantaggi.

In aggiunta, Epic Games ha introdotto diverse nuove skin ed elementi cosmetici, insieme ad un bundle a tema San Valentino al cui interno potrete trovare la skin che vi abbiamo mostrato in calce alla notizia. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo.