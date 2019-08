Fortnite: ecco tutte le nuove icone delle skin default

Come spesso accade con gli aggiornamenti di Fortnite Battaglia Reale, anche questa volta Epic Games ha introdotto delle modifiche silenziose ad alcuni elementi del gioco e, in particolare, ha rifatto da zero le icone relative ai vari aspetti della skin "default", ovvero quella predefinita.

Si tratta di un cambiamento inevitabile, dal momento che negli scorsi giorni sono state sostituite le miniature di ogni singolo costume presente nel gioco, il che rende più facilmente riconoscibili i singoli oggetti grazie alla posa diversa assunta nell'icona.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra la nuova versione di Jonesy, Ramirez e tutti gli altri soldati con l'uniforme standard, vi ricordiamo che nelle ultime ore è arrivato un nuovo gadget chiamato Fenditura Rottame, in grado di scagliare pesanti oggetti sui nemici tramite un portale.



Sapevate che le Pietre ombra di Fortnite sono state disabilitate a poche ore dal loro ritorno con l'aggiornamento 10.10?