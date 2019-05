Fortnite: nuove skin del 14 maggio, Pacchetto Inferno rimosso dal negozio

Anche oggi, martedì 14 maggio, il negozio di Fortnite si aggiorna con skin, coperture, emote, picconi, deltaplani ed altri contenuti estetici, inoltre segnaliamo la rimozione del Pacchetto Inferno, che potrebbe presto lasciare il posto ad un nuovo Starter Pack...

Tra le novità di oggi troviamo le skin epiche Flapjackie, Growler, Kenji e Kuno, il piccone Quickstrike, i deltaplani Poofy Paraisl e Falcon (quest'ultimo di livello leggendario), la copertura Bubble Gum e le emote Fire Spinner e Knee Slapper.

Skin ed Emote di Fortnite

Flapjackie Skin (Epica) – 1,500 V-Buck

Growler Skin (Epica) – 1,500 V-Buck

Kenji Skin (Epica) – 1,500 V-Buck

Kuno Skin (Epica) – 1,500 V-Buck

Quickstrike Piccone (Non Comune) – 500 V-Buck

Poofy Parasail Deltaplano (Epico) – 1,200 V-Buck

Falcon Deltaplano (Leggendario) – 1,500 V-Buck

Jackspammer Piccone (Non Comune) – 500 V-Buck

Bubblegum Copertura (Non Comune) – 300 V-Buck

Snorkel Ops Skin (Raro) – 1,200 V-Buck

Fire Spinner Emote (Epico) – 800 V-Bucks

Knee Slapper Emote (Raro) – 500 V-Buck

Hayseed Skin (Non Comune) – 800 V-Buck

Bandage Copertura (Non Comune) – 300 V-Buck

Come segnalato in apertura, inoltre il Pacchetto Sfide Inferno non è più disponibile per l'acquisto e probabilmente non verrà riproposto in futuro. Con ogni probabilità a breve Epic Games renderà disponibile un nuovo Pacchetto di Sfide e secondo i leak potrebbe trattarsi del Pacchetto Sfida Gemini, già trapelato grazie al lavoro dei dataminer...