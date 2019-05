Fortnite: nuove skin del 16 maggio, un video mostra John Wick in azione!

L'aggiornamento del negozio di Fortnite di giovedì 16 maggio non è particolarmente ricco di novità e presenta per la maggior parte skin già pubblicate nelle scorse settimane, ora nuovamente disponibili per l'acquisto. Interessanti news invece per quanto riguarda il costume di John Wick, tratto dall'omonima saga cinematografica...

Tra i nuovi oggetti di oggi troviamo le skin epiche Nightwitch e Shaman (1.500 V-Buck ciascuna), il piccone Moonbone (Non Comune, 800 V-Buck), i costumi Bracer e Verge (Non Comuni, 800 V-Buck ciascuno), il deltaplano Diverge (800 V-Buck, Raro), il piccone Clean Cut (Non Comune, 500 V-Buck), il pacchetto musicale Electro-field (Raro, 200 V-Buck), le emote Daydream e Twist (rispettivamente Epica e Rara, in vendita a 800 e 500 V-Buck) e la skin Birdie a 800 V- Buck (Non Comune).

Fortnite Skin John Wick

Ben più interessanti invece le novità emerse sulla skin Fortnite di John Wick, nuovi leak mostrano il costume in azione e permettono di farsi un'idea più completa sulla qualità generale del modello e sugli accessori, tra cui un dorso a forma di moneta in oro. Non è ancora chiaro quando sarà possibile sbloccare questa skin, legata a doppio filo con le Sfide Wick's Bounty che potrebbero partire oggi, insieme alle Sfide della Settimana 2 di Fortnite.