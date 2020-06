Fortnite: tutte le nuove skin e armi del Pass Battaglia Stagione 3

Epic Games ha pubblicato il trailer di Fortnite Stagione 3 e del nuovo Pass Battaglia confermando l'arrivo di Aquaman nella terza stagione del Battle Royale, tuttavia i nuovi contenuti non sono ancora stati annunciati ufficialmente. Ma non disperate perchè grazie al leaker Hypex possiamo rivelarvi tutto con notevole anticipo!

Hypex ha inondato il suo profilo Twitter di immagini legate alle novità di Fortnite Stagione 3 mostrando nel dettaglio le nuove skin, le armi e gli oggetti cosmetici come deltaplani, emote, picconi ed i nuovi consumabili, oltre ad aver diffuso uno screenshot della nuova lobby con Aquaman in bella vista. Il modello utilizzato in Fortnite Stagione 3 è basato sul personaggio interpretato da Jason Momoa nell'omonimo film e riprende dunque le fattezze estetiche del celebre attore.

Restiamo in attesa che Epic annunci il tutto in via ufficiale, il changelog del nuovo aggiornamento arriverà questa mattinata presumibilmente dopo le 10:00, nel frattempo potete dare uno sguardo alle novità di Fortnite Stagione 3 aspettando che il gioco torni online, attualmente infatti i server sono in manutenzione straordinaria e non è possibile giocare o accedere a qualsiasi funzionalità.

Sicuramente Epic sembra aver fatto le cose in grande per questa stagione, dopo le lamentele della community che più volte si è espressa nei confronti di una Stagione 2 non particolarmente ricca.