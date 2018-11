Fortnite: nuove skin, emote e strumenti di raccolta del 26 novembre

Fortnite Battle Royale si aggiorna oggi con nuove skin, ora disponibili per l'acquisto nel negozio in-game: tra le novità segnaliamo l'Emote Pomposo e le skin di Taro e Nara, già proposte nel weekend ma ancora in vendita per poche ore.

Fortnite Skin 26 novembre

Taro 1500 V-Buck

Potenza Stellare 800 V-Buck

Auto Affettatore 800 V-Buck

Allacciato 800 V-Buck

Desperado 1200 V-Buck

Pomposo 500 V-Buck

Armadillo 800 V-Buck

Nara 1500 V-Buck

Guardiano 500 V-Buck

Poche novità dunque per la giornata odierna, in attesa delle nuove skin di Fortnite trapelate dal codice sorgente dell'ultimo aggiornamento e in arrivo tra fine novembre e la prima metà di dicembre. Fortnite dovrebbe vedere il debutto della Stagione 7 durante la prima settimana di dicembre, al momento Epic non si è sbilanciata in merito ma sembra che tra le novità della prossima season troveremo la neve...