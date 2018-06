Fortnite: nuove squadre debuttano sulla scena competitiva, ora è il turno dei Chiefs

La scena esport di Fortnite non è ancora ufficialmente nata che già le squadre interessate si stanno mobilitando a un ritmo vertiginoso. Non passa settimana, ormai, senza l'entrata di nuove formazioni nell'alveo competitivo del battle royale targato Epic Games.

L'organizzazione australiana Chiefs Esports Club è l'ultima a portare una squadra su Fortnite. I Chiefs hanno annunciato la firma di cinque giocatori e di un team manager.

Il roster dei Chiefs include Abdullah "Parpy" Khudeish, Dale ‘ "Synq" Mulvogue, Isaac "SnackZz" Thomas, Arthur "Radius" Gouzos, il sostituto Reihana "slaya" Green, e il team manager Benjamin "nfty" Hall.

Chiefs, ora, si unisce a Mindfreak che, qualche giorno fa, ha reclutato un intero roster e ha acquisito l'ex roster degli Junior Mafia. Le organizzazioni australiane sono solo le ultime due squadre in ordine di tempo ad ampliare la loro sfera d'influenza in Fortnite.

I Faze Clan, TSM, e il Team Envy sono tra le formazioni che sono già entrate nel giro a pochi mesi fa con il reclutamento dei primi campioni.

La popolarità del gioco e il genere battle royale nel suo complesso è ovviamente un segnale più che incoraggiante per le organizzazioni esport. Senza contare che l'annuncio a sorpresa di Epic Games, secondo cui metterà sul piatto $ 100.000.000 per il prize pool competitivo della sola stagione 2018-2019, dà loro la sicurezza che possono contare su uno sviluppatore che sarà in prima linea per la nascita e la crescita delle infrastrutture competitive e dell'ecosistema generale del loro titolo.

“Vogliamo onorare l'impegno di Epic Games, i tifosi e giocatori per competere ai massimi livelli”. La nuova squadra dei Chiefs include anche diversi ex giocatori della scena competitiva di H1Z1. L'organizzazione afferma che il roster si è classificato tra le prime nella stagione inaugurale della stagione nella regione Oceania.

Con l'ennesima organizzazione professionistica che ha fatto il suo ingresso sulla scena di Fortnite, i fan sono sempre più ansiosi di capire quando effettivamente sarà possibile assistere alla nascita di una vera e propria scena competitiva ufficiale di Fortnite.