Fortnite: le nuove truffe a base di V-Buck coinvolgono le clip di Ninja e altri streamer

Fortnite Battaglia Reale è un titolo molto popolare soprattutto tra i più giovani e, approfittando dell'inconsapevolezza di alcuni utenti, molti siti puntano a rubare loro i dati personali promettendo grossi quantitativi gratuiti di V-Buck.

L'ultima trovata dei truffatori consiste nello sfruttamento delle clip di Twitch, sistema attraverso il quale è possibile creare una sorta di mini-filmato della diretta di un qualsiasi utente. Per pubblicizzare i siti di scam, quindi, i malintenzionati non stanno facendo altro che proporre estratti delle live di streamer famosi come Ninja, Timthetatman, Tfue e tanti altri rinominando la clip con l'indirizzo web del sito che punta a sottrarvi i dati.

Come ci ricordano spesso anche gli sviluppatori nelle schermate di caricamento del gioco, quindi, il consiglio è quello di non inserire mai i propri dati su applicazioni o siti non ufficiali e di attivare l'autenticazione a due fattori. Va inoltre precisato che non vi è alcun modo per ottenere V-Buck gratis se non quello di avanzare di livello nel Pass Battaglia o giocare le allerte giornaliere di Fortnite Salva il Mondo.

